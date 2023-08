Ces aventures artisanales centenaires (3/4) : la menuiserie Penneçot, en Côte-d'Or

« Je représente la 9e génération de la famille (1), la date officielle de la lignée datant de 1806, mais des pièces attestent même d'une activité de charron en 1750. S'il y a eu plusieurs entreprises, nous sommes menuisiers de père en fils. Étienne, le grand-père de mon grand-père, originaire du Jura, a travaillé sur la ligne de chemin de fer Paris-Genève, à réparer les tombereaux (charrettes). Il s'est déplacé jusqu'à la jonction de la ligne, près d'Auxonne, vers 1850, où il s'est installé comme charron.

Avec l'apparition du pneumatique et la fin des roues à cercler, mon grand-père a choisi le bois. Je trouve encore des traces du passage des Penneçot, comme celles de mon grand-père, sous les lambris d'une maison de maître à Longchamp, où nous refaisons des menuiseries extérieures. C'est aussi le cas d'un chantier dans une longère du village où, à 5 ans, j'accompagnais mon père qui y a effectué des travaux !

Avec mon frère Bruno, nous avions repris l'entreprise en 1996 et développé la menuiserie extérieure, l'agencement et les escaliers sur mesure. Dans un environnement économique difficile, mon frère a mis fin à ses jours le 21 mai 2013 sur son chantier. J'ai voulu abandonner, mais, notamment grâce à la persévérance de mon équipe et au soutien des fournisseurs, j'ai poursuivi. En 2018, la situation assainie, j'ai pris le virage digital en investissant dans une défonceuse numérique. Notre maxime, “ Être par la tradition et devenir par l'innovation ” prend tout son sens. La génération suivante ayant pris des voies différentes, je transmettrai l'entreprise à l'un de mes salariés. Ce n'est pas le nom des Penneçot qui me porte, mais la formation et le devoir de transmission. »

1. L'entreprise a été labellisée Entreprise familiale centenaire.