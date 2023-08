Ces aventures artisanales centenaires (1/4) : l'entreprise Dano, dans le Morbihan

« Notre entreprise est la plus ancienne de Vannes. La première génération est représentée par Mathurin Dano, né en 1857, qui a créé l'entreprise en 1898. Je représente la 5e génération.



La transmission de la passion et le goût pour le travail, que nous avons dans le sang, ont ainsi perduré ! Après avoir travaillé dans ma jeunesse avec mon père, je suis passé par l'industrie et le commerce comme manager d'unité de production, pour m'orienter ensuite vers les compagnons. C'est que, depuis l'enfance, j'ai été nourri par le savoir-faire de l'entreprise, par l'histoire et les anecdotes rapportées. Mon père a écrit l'aventure de l'entreprise, évoquant l'adversité, notamment les coups d'arrêt pendant la guerre, mais sans jamais y mettre fin. Dire notre histoire, c'est éviter qu'elle ne tombe dans l'oubli. Quand j'ai repris l'entreprise en 2015, j'ai respecté l'apport ancestral de mes prédécesseurs tout en y ajoutant ma propre patte, en mettant en place un management participatif et en appliquant l'approche Kaisen, un concept d'amélioration continue. L'entreprise familiale est une personne morale, mais également physique : elle porte notre nom et est un membre à part entière de notre famille. Nos clients apprécient notre ancienneté et nos techniques, nous confiant parfois la coordination de chantiers, mais ils attendent toujours en retour quelque chose d'exceptionnel.



Pour nous, le risque serait de ne pas se remettre suffisamment en question. Comme disait mon grand-père, Francis Dano, “ qui n'avance pas recule ”. C'est notre fil rouge ! »