Certification environnementale : les collectivités peuvent mieux faire

La certification et la labellisation environnementale Certivea couvrent 714 bâtiments publics, selon l’étude rendue publique le 4 octobre par l’organisme certificateur. « Le chiffre montre que c’est possible, mais il témoigne aussi de l’insuffisance de l’effort, par rapport aux objectifs de décarbonation de l’économie affichés par la France et l’Europe », commente son président Patrick Nossent.