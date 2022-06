Cermix, Isover, Berry Alloc et Ursa lauréats des Trophées du négoce 2022

dossier Les Trophées du négoce 2022, retour sur un palmarès [...]

Dans les catégories Services, quatre industriels ont été récompensés lors des Trophées du négoce.

Pour renouveler son merchandising, Cermix a travaillé la lisibilité de l'offre et le dynamisme des packagings. Le dispositif modulaire propose cinq formats d'implantation, de 1 à 4 mètres linéaires. Ce merchandising regroupe les primaires, l'étanchéité, les colles à carrelage, les finitions, les accessoires et l'outillage. Le renouvellement des packagings accompagne la démarche, ainsi que de nombreuses PLV et ILV. Un linéaire spécial traite des joints en couleur, mettant en avant les huit coloris les plus utilisés, dans les quatre qualités proposées (poudre, pâte, mastic, epoxy). Un travail global qui valait bien un Trophée du négoce !

Dans la catégorie Meilleure application / site Web, c'est Isover qui remporte le Trophée du négoce 2022. Sa plate-forme Rénov'aides facilite le montage des dossiers d'aides financières, tant MaPrimeRénov' que les CEE dans le domaine de l'isolation. La plate-forme simule les différentes primes en direct, fluidifiant le dialogue entre le professionnel et son client. La déclaration du chantier génère l'offre de primes. Ce service est proposé en partenariat avec Economie d'énergie, une filiale de La Poste. Un interlocuteur unique assiste les artians. La prime est versée directement, sans grever la trésorerie de l'artisan.

Guide Couleur, de Berry Alloc Close Lightbox

Deux lauréats ont été récompensés dans la catégorie Animation commerciale et lancement de produits. Le Guide Couleur du spécialiste du revêtement de sol BerryAlloc a séduit le jury par le caractère global de la démarche. Il aide les distributeurs et leurs clients artisans à monter en compétence dans le domaine de la couleur. Conçu avec un cabinet spécialisé, ce guide facilite les mariages de couleur et transforme l'achat de produit en projet de décoration, apportant de la valeur sur d'autres champs que le seul prix.

Ursa a mobilisé la distribution et les pros pour la reforestation, ici Briconautes Close Lightbox

Ursa a également été récompensé dans la catégorie Animation commerciale et lancement de produit, pour son opération Coup double pour la planète. Plus de 5300 arbres ont été replantés en forêt de Chantilly, très dégradée ces dernières années, grâce à cette opération. Le principe en était simple : installateurs et distributeurs étaient invités à poster des photos de produits en situation sur la plate-forme Coup double pour la planète. Chaque inscription donnait lieu à la plantation d'un arbre, et chaque envoie de photo à un arbre supplémentaire. 933 professionnels ont joué le jeu, postant des photos décalées de courses sur des rouleaux de laine de verre ou d'arbre reconstitué avec des produits Ursa.