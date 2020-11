Cermiphone XL, l’isolation acoustique sous carrelage en pose flottante

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Cermix Supprimer Carrelage Supprimer Isolation acoustique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Une isolation sous carrelage facile et rapide à mettre en œuvre pour lutter contre les bruits d’impacts et de chocs. C’est ce que propose Cermix, avec cette solution antibruit à pose flottante.

Spécialement dédiée à l’habitat collectif, en neuf comme en rénovation, la solution acoustique Cermiphone XL se compose de plaques souples à base de fibres synthétiques. De grandes dimensions (80 x 120 cm), elles se posent directement sans colle sur le sol, les unes contre les autres, sans nécessité de joint.

Elles sont complétées par des bandes de pontage adhésives à poser à la jonction des plaques – afin d’éviter les infiltrations du mortier colle lors de la pose du carrelage – et par des bandes de désolidarisation autocollantes pour la périphérie de la pièce, les tuyauteries et autres parties saillantes du sol.

Gain de temps et performances à la clé

Une fois les plaques acoustiques posées, elles peuvent recevoir, sans délai d’attente, des carreaux de tous formats, directement par simple encollage. Léger, rapide et simple à mettre en œuvre, ce procédé à pose flottante augmente la rentabilité du chantier. Côté performances, il réduit les bruits de chocs jusqu’à 19 dB, est conforme à la réglementation acoustique NRA 2000 et référencé Qualitel et Cerqual.

Cermiphone XL vise les supports maçonnés (locaux P2E2 au plus ou P3E2 avec treillis d’armature inséré dans le mortier colle) ou les supports bois et chapes sulfate de calcium en association avec le SPEC Cermicryl (locaux P2E2 au plus).

