Cergy-Pontoise : la modernisation du réseau de chauffage urbain se poursuit

Plusieurs chantiers sont en cours dans la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Ils font partie du projet de modernisation du réseau de chauffage urbain.

La modernisation du réseau de chauffage urbain dans la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise a été lancée en 2020. Elle est menée par l’entreprise CenergY, spécialisée dans l’exploitation et le développement du réseau de chaleur.

Ce délégataire de service public réalise deux chantiers depuis fin mai 2021. Le premier sera achevé à la mi-août 2021. Il concerne le raccordement de la nouvelle boucle de réseau mise en place dans les communes de Cergy et Pontoise (Val-d’Oise). Cette dernière a été notamment aménagée afin d’isoler plus facilement les sections touchées par d’éventuelles pannes. Le second chantier s’étalera jusqu’en septembre 2021. Il consistera en la modernisation de 189 sous-stations à Cergy, Éragny-sur-Oise, Saint-Ouen-l’Aumône et Pontoise (Val-d’Oise) pour limiter les pertes en ligne de chaleur sur le réseau.