Cergy-le-Haut : les travaux de rénovation de l’église Sainte-Marie-des-Peuples sont achevés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

À Cergy-le-Haut, l’église Sainte-Marie-des-Peuples a été rénovée. D’autres projets sont encore à venir.

Le passage de Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, à Cergy-le-Haut (Val-d’Oise) pour bénir l’église Sainte-Marie-des-Peuples a marqué la fin des travaux de rénovation de cet édifice des années 1980. Son inauguration s’est déroulée le 13 juin dernier après plusieurs mois de travaux sur le toit. En effet, des problèmes de fuite y étaient constatés depuis plusieurs années, ce qui a provoqué progressivement la dégradation de la toiture.

Afin de rendre cette dernière étanche, les Chantiers du Cardinal ont participé au financement des travaux de rénovation. À la suite d’études complémentaires, le projet de restauration a été confié à l’architecte Rémi Lacau. Les travaux ont également intégré l’installation d’une cloison mobile dans l’oratoire, ce qui permet l’extension de la nef de l’église les jours d’affluence.

Parallèlement à ces travaux, la communauté paroissiale souhaite agrandir le petit oratoire, et revoir son orientation vers l’autel central et le tabernacle. Elle prévoit également d’aménager l’espace d’accueil de l’église, d’embellir le chœur, et de rénover les bureaux et les salles de réunion.