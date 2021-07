Cergy : la transformation de la gare Cergy-Préfecture commencera en octobre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

Le chantier relatif à la métamorphose de la gare Cergy-Préfecture démarrera au mois d’octobre.

Les travaux de transformation de la gare Cergy-Préfecture seront lancés en octobre prochain. Ils consisteront en l’implantation de nouveaux commerces ainsi qu’en la restructuration des quais et des parcours piétons. Une réorganisation et une ouverture de la gare sur le parvis seront aussi réalisées. Ce chantier est porté par SNCF Gare et Connexions. Il vise une fluidification des échanges ainsi qu’une amélioration de la visibilité et de l’accessibilité.

La nouvelle gare Cergy-Préfecture, attendue en 2024, fait partie du projet Grand Centre – Cœur d’agglo. Il s’agit d’un programme consistant à réinventer le quartier Grand Centre, à Cergy (Val-d’Oise), pour en faire le cœur de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Dominique Lefebvre, le président de la Communauté d’Agglomération, a souligné que « Le projet Grand Centre – Cœur d’agglo est indispensable à l’équilibre et au développement de Cergy-Pontoise. Ce quartier, qui est tout à la fois la vitrine et le moteur de l’agglomération, proposera à l’avenir les conditions d’une vie urbaine, animée, apaisée et partagée » (grandcentre-cergypontoise.fr).