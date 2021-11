Cergy : la nouvelle maison de l’enfance ouvrira avant Noël

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

La construction de la nouvelle maison départementale de l’enfance devrait s’achever avant les vacances de Noël.

La ville de Cergy (Val-d’Oise) accueillera la nouvelle maison de l’enfance du département du Val-d’Oise. L’établissement doit ouvrir avant les vacances de Noël 2021. À terme, il disposera d’une capacité de 70 places qui seront réparties sur 4 sites d’accueil : une pouponnière pour les moins de 3 ans, un espace pour les enfants de 3 à 11 ans, et deux autres pour les préadolescents et les adolescents. À cela s’ajouteront une salle de classe, une salle de sport et des lieux de rencontre pour les parents et les enfants. Ces installations seront dédiées à l’accompagnement éducatif des occupants.

Selon les objectifs du Département du Val-d’Oise, le porteur du projet, la nouvelle maison de l’enfance doit proposer un vrai espace de vie dans la perspective d’améliorer le quotidien de ses pensionnaires. Ces derniers sont notamment des enfants en difficulté ou en danger dans le cadre d’une mesure administrative ou judiciaire. Rappelons qu’un budget de 13 M€ a été investi dans la construction du nouveau bâtiment.