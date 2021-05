Cergy : l’ancien site de l’entreprise Nielsen va être démoli au profit d’un programme immobilier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Démolition-construction Supprimer Valider Valider

L’ancien site de la société Nielsen, à Cergy, va faire l’objet d’une démolition et sera remplacé par un nouveau projet immobilier.

L’ancien site de l’entreprise Nielsen, dans le Grand Centre à Cergy (Val-d’Oise), va être détruit afin de construire un nouvel îlot avec un grand espace vert. Le permis de construire est déjà en phase de négociation pour ce projet immobilier neuf, qui sera composé d’appartements, de logements étudiants, de bureaux et d’une résidence hôtelière. « On aura 500 m2 de bureaux et on retrouvera des espaces verts et des arbres, c’est ça le plus positif, ça va permettre de remettre de la verdure dans un Grand Centre qui en manque sûrement », a confié Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy.

La raison principale de la démolition du site de l’entreprise Nielsen est la présence d’amiante dans le bâtiment. De ce fait, la transformation demeure impossible et le coût du désamiantage s’élève à 2 M€. La meilleure solution est donc de détruire tout le bâtiment et de le remplacer par un autre.