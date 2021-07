Cergy : de nouveaux locaux pour l’École nationale supérieure d’art

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

Le Département du Val-d’Oise va débloquer une enveloppe de 6 M€ pour la construction des nouveaux locaux de l’École nationale supérieure d’art de Cergy.

À Cergy (Val-d’Oise), le bâtiment situé rue des Italiens accueille l’École nationale supérieure d’art depuis 1982. Il ne répond plus aux enjeux de l’apprentissage des formes et pratiques émergentes des arts vivants, visuels et sonores ni aux exigences concernant l’énergie. De ce fait, cette école dédiée à l’art contemporain doit déménager dans un nouveau bâtiment qui respectera les normes en vigueur en matière de construction. Celui-ci sera situé derrière l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC), à la place des anciens courts de tennis et des parkings de la résidence CROUS.

Le projet contribue à l’attractivité et au développement du campus international valdoisien, qui souhaite intégrer le Top 200 des meilleures universités mondiales. Il prévoit, sur une surface de 6 200 m², un auditorium, un centre d’art et d’exposition, et un centre de documentation.

Le budget pour la réalisation du projet est estimé à plus de 30 M€. La Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, le maître d’ouvrage, participe au financement à hauteur de 6 M€. Cette somme a été votée lors du dernier conseil municipal, qui s’est tenu le 16 avril dernier.

Les travaux doivent débuter en 2022 avec une ouverture attendue à la rentrée universitaire 2025. Notons que l’établissement accueille actuellement 250 étudiants.