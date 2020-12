Cérémonie de remise des Trophées de la commande publique : inscription libre !

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Marchés publics Supprimer Trophées de la Commande publique Supprimer France Supprimer Achat public durable Supprimer Achat public responsable Supprimer Achat public innovant Supprimer Valider Valider

Thomas Lesueur, commissaire général au développement durable et délégué interministériel au développement durable, présidera la cérémonie virtuelle le jeudi 10 décembre de 10h à 11h30. Une conférence sur la loi Asap précédera l'événement.



Après un jury en visio le 12 novembre qui a choisi les sept lauréats de 2020, les Trophées de la commande publique, organisés par achatpublic.info (groupe Infopro Digital, auquel appartient « Le Moniteur ») en partenariat avec le ministère de la Transition écologique seront remis par Thomas Lesueur, commissaire général au développement durable et délégué interministériel au développement durable, lors d'une cérémonie virtuelle ce 10 décembre.

Sept organismes seront récompensés pour leur stratégie d’achat exemplaire, dans deux catégories : l’achat public durable et la performance de l’achat public.

La remise des prix sera précédée d'une conférence intitulée "Loi Asap, que faut-il en retenir ?", avec l'intervention de Nicolas Charrel, avocat au cabinet Charrel et Associés. Il analysera les principales mesures relatives à la commande publique de la loi pour l’accélération et la simplification de l’action publique.

​L'événement se déroulera de 10h à 11h30.



Inscription gratuite sur https://www.ceremonie-trophees-commande-publique.com/

Le palmarès ► Catégorie achat public durable * Région Bretagne : marché de désamiantage et de déconstruction sélective dans une approche d'économie circulaire. * Economat des Armées : utilisation d'un sous-critère « rémunération des producteurs » dans un marché de lait UHT. * GCS UniHA-Filière restauration : marché éco-responsable de produits lessiviels et de vaisselle à usage unique. ► Catégorie performance de l'achat * OPH de l'agglomération d'Epinal (Vosges) : conception et animation d'un dispositif d'évaluation des fournisseurs. * Service d'infrastructure de la défense : contrat global portant sur des bâtiments d'hébergement, privilégiant la construction hors site. * GCS UniHA CEUS : contrat-cadre « réchauffement patient » avec un engagement de résultat sur la performance clinique. ►Prix spécial résilience Covid * Hôpitaux universitaires de Marseille : plan d'action pour maintenir les approvisionnements sanitaires nécessaires.

