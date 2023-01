Cerema : les territoires ultra-marins ont désormais leur direction

"Etre la porte d’entrée pour toute l’expertise du Cerema dans les territoires ultra-marins". Voilà résumée en une phrase la feuille de route confiée à la nouvelle direction territoriale Outre-mer de l'établissement chargé d'accompagner l'État et les collectivités pour l'élaboration, le déploiement et l'évaluation de politiques publiques d'aménagement et de transport.

Localisée à Mayotte, à La Réunion et en Guyane, cette nouvelle structure doit donc renforcer la présence de l’établissement dans ces territoires pour soutenir leurs démarches d’adaptation aux conséquences du dérèglement climatique.

Cette mission s’inscrit dans la continuité des actions réalisées suite au passage de la tempête Fiona en Guadeloupe, ou encore de l’installation d’un pont de secours à Dzoumogné à Mayotte.

Pour la mener à bien, la direction Outre-mer du Cerema s'appuiera sur ses grands domaines d'expertise, allant de l’aménagement des territoires et du littoral jusqu'à l’environnement, en passant par le bâtiment, la mobilité et les infrastructures. Mais elle pourra également compter sur l'expérience héritée de sa précédente organisation en délégation et « sa connaissance des problématiques, enjeux et contextes locaux », rappelle le Cerema.