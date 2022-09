Centrotec rejoint le groupe Ariston

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Industrie Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Chauffage Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

L'industriel italien annonce le rachat de 100 % des parts du groupe allemand spécialiste des solutions de chauffage.

C'est une opération portant sur 600 M€ de chiffre d'affaires que vient de conclure le groupe Ariston. Le groupe italien, présent en France à travers les marques Ariston et Chaffoteaux, annonce le rachat de Centrotec. Cette entreprise allemande est notamment présente en France via la marque de chaudières Wolf. Ariston a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 2 Md€, et compte 8000 collaborateurs, avec une présence dans 43 pays.