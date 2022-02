CENTRES POUR MINEURS DÉLINQUANTS

Le 30 septembre 2021 entrait en vigueur le Code de la justice pénale des mineurs, abrogeant l'ordonnance de 1945, mais en en reprenant les principes fondateurs. Notamment le primat de l'éducatif sur le répressif, objectif rationalisé par un système de réponses aux besoins de chaque mineur (placement, scolarisation, insertion, etc.).

Remontant au siècle des Lumières, la notion d'éducabilité a trouvé de premières applications en France dans les années 1830, avec des équipements spécifiques, comme la prison de la Petite Roquette à Paris, qui combinait répression et éducation. Malgré des intentions humanistes, ces structures se sont révélées des espaces carcéraux dévastateurs pour les adolescents. Si ce monde est révolu, le principe d'éducabilité reste le fil conducteur de la justice pour mineurs délinquants. Depuis presque deux siècles, il a donné lieu à de nombreux débats et textes de loi, à l'origine de différents types d'établissement. Aujourd'hui, les architectes s'impliquent de façon plus discrète et humaine que leurs aînés dans ces programmes délicats, qui questionnent leur pratique et bousculent les codes.