CENTRES DE TRAITEMENT DES DECHETS

« Si rien ne change rapidement, la production mondiale des déchets ménagers augmentera de 70 % d'ici 2050, sous l'effet de l'urbanisation et de la croissance démographique », prévient la Banque mondiale dans le rapport « What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 ». Les pays riches génèrent plus d'un tiers des déchets de la planète - alors qu'ils ne représentent que 16 % de la population - Chine et Etats-Unis en tête. Il y a une trentaine d'années, l'apparition d'immenses nappes de matières plastiques flottant à la surface des océans avait provoqué la stupeur de l'opinion publique. Aujourd'hui, la prise de conscience se traduit par divers dispositifs visant à développer le tri à la source, le compostage, le réemploi et à réduire globalement le gaspillage. La mise en œuvre de ces objectifs renouvelle les équipements de traitement des déchets à toutes les échelles du territoire, avec une architecture qui s'ouvre sur la ville et participe à impliquer les citoyens.