Après les maisons des jeunes et de la culture des années 1960-1970, les musées et médiathèques des années 1980-1990, les centres aquatiques se sont multipliés dans l'Hexagone depuis le début du siècle. Pour renforcer l'attractivité de leur territoire, les collectivités misent sur la valeur fédératrice de ces équipements, qui offrent désormais un panel d'activités, sportives, ludiques, voire culturelles. Ouverts largement sur la ville, ils s'émancipent de la pratique exclusive de la natation pour devenir des lieux de vie accessibles à tous, du bébé nageur au papy aquabikeur. Alliant leurs compétences à d'autres expertises - notamment en matière de gestion des flux de personnes, de traitement de l'air et de l'eau, d'hygiène, de sécurité et d'économies d'énergie -, les architectes s'efforcent de renouveler les typologies tout en répondant aux enjeux techniques et environnementaux.

Ces équipements coûteux et complexes font l'objet de missions complètes de type MOP ou de marchés globaux.