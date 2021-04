Cemex se renforce dans les Hauts-de-France avec trois acquisitions

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer Aisne Supprimer Oise Supprimer Cemex Supprimer CEMEX Supprimer Carrières Supprimer Exploitation de carrières Supprimer Eqiom Supprimer Granulats Supprimer Valider Valider

Le cimentier a conclu un accord pour l'acquisition de plusieurs actifs d'Eqiom Granulats dans la région : les carrières de Soupir et de Presles-et-Boves (Aisne), ainsi que la plateforme ferroviaire du Plessis-Belleville (Oise). Soit une capacité de production annuelle de 400 000 tonnes de granulats et des réserves autorisées de 4,7 millions de tonnes.

Poursuivant sa stratégie d'investissements sur les principaux marchés de croissance et notamment autour des grandes métropoles européennes, Cemex a conclu un accord pour l'acquisition de plusieurs actifs d'Eqiom Granulats dans les Hauts-de-France : les carrières de Soupir et de Presles-et-Boves (Aisne), ainsi que la plateforme ferroviaire du Plessis-Belleville (Oise).

Ces acquisitions, qui représentent une capacité de production annuelle de 400 000 tonnes de granulats et des réserves autorisées de 4,7 millions de tonnes, permettront de mieux desservir Paris et ses environs, notamment dans le cadre des grands travaux franciliens comme le Grand Paris ou les JO 2024.

Performance environnementale

Par ailleurs, les carrières de Soupir et de Presles-et-Boves seront utilisées pour valoriser les matériaux inertes issus des chantiers franciliens : chaque année, 200 000 tonnes de terres d'excavation pourront ainsi être réceptionnées et utilisées pour remblayer ces sites.

La plateforme ferroviaire du Plessis-Belleville permettra quant à elle d'acheminer des matériaux directement par voie ferrée vers les marchés parisiens. Cette acquisition renforce ainsi la stratégie de transport responsable de Cemex France : le fret ferroviaire, mode de transport écologique et sûr, diminue les émissions de carbone liées à ses activités et sécurise l'approvisionnement de ses clients et unités de production de bétons prêts à l'emploi.

Cemex prévoit de finaliser cette transaction d'ici début juillet, une fois les conditions de clôture remplies.