Cellodrain Ultra, du PSE graphité qui isole, draine et protège les parois enterrées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Isolation Supprimer Drainage Supprimer Polystyrène Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Fondations Supprimer France Supprimer Valider Valider

Hirsch Isolation propose, avec le panneau Cellodrain Ultra, la première solution 3 en 1 en polystyrène expansé graphité qui combine isolation, drainage et protection des murs enterrés.

Destiné à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des parois enterrées – hors cuvelages –, le panneau Cellodrain Ultra combine trois fonctions : isolation thermique, drainage des eaux pluviales et protection de l’étanchéité. Grâce à la performance du PSE graphité (lambda λ de 0.031 W/m.K), il atteint une résistance thermique R de 6,45 m².K/W en 200 mm d’épaisseur. Pour un drainage efficace, il dispose d’une surface à ergots protégée par un géotextile collé. Enfin, ses 4 bords feuillurés protègent de manière optimale l’étanchéité du support.



Gain de temps sur chantier et préservation du bâti



De haute densité, mécaniquement performant, Cellodrain Ultra peut être enfoui jusqu’à 3 mètres de profondeur. Il convient ainsi pour la construction de bâtiments d’habitation ou d’établissements recevant du public (ERP). Sa finition gaufrée en face arrière offre une bonne accroche à la colle pour la pose sur les murs porteurs en béton ou maçonnerie (NF DTU 20.1). En un seul élément et donc gain de temps sur chantier, il réduit à la fois les ponts thermiques du plancher bas, les déperditions des murs enterrés et les risques de condensation sur les parois intérieures. Et, en évitant l’accumulation d’eau contre les murs, il préserve le bâti sur le long terme.



Une solution globale pour les murs en soubassement



Pour assurer la continuité entre l’isolation thermique des murs enterrés et celle des façades, Hirsch Isolation propose un système prêt à l'emploi associant Cellodrain Ultra (en partie enterrée) et Cellocem Ultra (en soubassement). Ce dernier, seul complexe d’isolation de soubassements certifié Acermi en totalité (isolant + parement), totalement imputrescible, allie un isolant en PSE graphité et un parement en plaque ciment. L’association des deux produits optimise l’isolation et la protection des constructions.