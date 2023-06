Céline David, nouvelle déléguée générale de l’Unsfa

Diplômée de l’École des hautes études commerciales (HEC), Céline David a mené une carrière de 15 ans au sein de l’Etat. Adjointe au chef du bureau Médias, elle est ensuite adjointe au chef du bureau Transports à la direction du Budget, au ministère de l’Économie et des Finances de 2008 à 2012.

En 2012, elle est nommée conseillère budget et fiscalité au sein du cabinet de la ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement. Elle devient ensuite directrice adjointe chargée du budget et des financements au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) en 2013.

En 2015, elle rejoint le ministère de la Culture en tant que chargée de mission auprès du sous-directeur de la presse écrite à la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC). De 2017 à 2019, elle est nommée auprès du secrétaire général de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet. En 2021, elle intègre la Direction générale des patrimoines et de l’architecture où elle est chargée de la profession d’architecte, de la maîtrise d’œuvre et de la commande architecturale.