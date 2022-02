CEE : la filière isolation licencie à tour de bras

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bâtiment Supprimer Artisan isolation Supprimer Certificats d'économie d'énergie Supprimer France Supprimer Isolation Supprimer CEE Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

13 000 emplois ont été supprimés dans l’Isolation suite à l’arrêt des coups de pouce et à l’entrée en vigueur de la 5e période.

La filière Isolation ne digère toujours pas l’arrêt des coups de pouces des certificats d’économies d’énergie et la nouvelle période des CEE. Rappelons que ce début de période est marqué par une forte baisse du cours du CEE, lié au stock engendré par les obligés en fin de 4e période.

Dans une lettre ouverte, le Syndicat multi branches des industries et des opérateurs de la transition énergétique (Symbiote) estime que les entreprises de l’isolation ont supprimé 13 000 emplois. En cause ? « Une diminution de plus 80 % des chantiers de rénovation en isolation de combles, de murs, de planchers, ainsi que des mises en place d’équipements performants », et l’inexistence des rénovations performantes en application de la fiche BAR-TH 164 (rénovation globale des maisons individuelles).

[...]