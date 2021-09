Cedeo se lance dans la télémaintenance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Cedeo Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Saint-Gobain distribution bâtiment France enrichit son offre Temperly par un service de télésurveillance.

Temperly, l'offre développée depuis 2019 par Cedeo pour les artisans sur le marché de l'individualisation des frais de chauffage, s’enrichit d’un nouvel outil : la télésurveillance. Ce nouveau service doit « simplifier la maintenance des logements et faciliter la vie des installateurs ». D’après le communiqué, « grâce à elle, le professionnel peut suivre le fonctionnement d’une chaudière en temps réel et agir plus rapidement en cas de problèmes détectés. »

Solution clé en main

Concrètement, Cedeo propose une sélection de capteurs et de sondes qui, couplés aux services de la plateforme Temperly, permettent de surveiller la température du circuit de chauffage ou d’eau chaude sanitaire et d’identifier d’éventuels risques de légionelle, d’être alerté de fuites d’eau, de remonter les défauts de la chaufferie, de surveiller le caisson de ventilation d’une centrale de traitement d’air, ou encore de mesurer les niveaux de CO2, de température ou d’humidité. »

8 € par mois et par sonde

Pour bénéficier de ce service, l’installateur doit : choisir et commander les sondes via dispart.fr ; s’abonner à la plateforme Temperly ; poser les sondes et recevoir les premières données ; paramétrer les alarmes ; éditer les rapports de fonctionnement. Ce service est facturé 8 € par mois et par capteur.