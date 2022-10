Cedeo ouvre aussi son école de formation

Chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, quand une solution fonctionne dans une enseigne, elle est très souvent déclinée dans les autres réseaux du groupe. Ce fut le cas pour plusieurs services digitaux. Ce l’est aujourd’hui pour les formations initiales par alternance. Après l’ouverture en janvier 2021 de L'École du toit par Asturienne pour les couvreurs puis le lancement mi-octobre 2022 du l’École des bâtisseurs par Point.P pour les maçons, c’est au tour de Cedeo d’annoncer l’inauguration de son centre afin de former des « futurs experts du génie climatique. » Son Nom est un clin d’œil à la température intérieure idéale et recommandée pour limiter sa consommation d’énergie. Elle s’appelle : 19°C- École du génie climatique.

À LIRE AUSSI Avec L'Ecole des bâtisseurs, Point.P s'engage dans la formation initiale

Deux promotions au lancement

Cette école fera sa rentrée en janvier 2023 avec l’appui des CFA de Roubaix et Evreux et « s’adressera aux jeunes de 18 à 29 ans. » La formation durera un an avec une alternance de trois semaines en entreprise pour une semaine en CFA, et décernera le titre professionnel d’installateur technique et sanitaire en génie climatique. « Compte tenu des forts enjeux liés aux contraintes écologiques, la formation sera enrichie d’un module complémentaire majeur de 70 heures réparties sur l’année, autour de la rénovation énergétique (PAC, biomasse, solaire, chauffe-eau thermodynamique). » Au démarrage, l’école comptera deux promotions, l’une à Roubaix (Nord) et l’autre à Evreux (Eure).

À LIRE AUSSI Asturienne : cinq nouveaux centres L’Ecole du toit

Objectif : 1500 apprentis pour 2026

L’école est appelée à monter en puissance d’après Cedeo, « avec l’ambition d’atteindre 1 500 apprentis formés d’ici 2026. » en étendant chaque année le format à de nouveaux territoires. Rapidement, 19°C couvrira une large partie du territoire, pour répondre localement aux besoins des entreprises du secteur.