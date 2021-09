Cedeo enrichit l’outil Solu+ d’un chiffrage sur la PAC air/air

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Cedeo Supprimer France Supprimer Valider Valider

Lancée en 2020, la plateforme d’outils et de services Cedeo Boost comprend Solu+, un outil de chiffrage de solutions au moyen d’un assistant pas à pas. Aujourd’hui, Solu+ s’enrichit d’un nouveau chiffrage sur les PAC air/air.

Solu+ permet de dimensionner et chiffrer les produits et la main d’œuvre nécessaires à la réalisation de chantiers, de sélectionner les meilleures solutions et de réaliser les devis. Accessible sur PC, tablette et smartphone, l’outil est gratuit et exclusivement réservé aux membres de Cedeo Boost.

Le chiffrage se réalise facilement en quelques étapes : sélection de l’ouvrage ; caractéristiques du chantier ; obtention d’une solution technique ; comparaison des prix, mises en œuvre et performances ; consultation des tarifs Cedeo, de la disponibilité des produits ; finalisation de la commande, impression du rapport détaillé et export du chiffrage dans le devis Tolteck.

Chiffrage en détail

Cedeo propose aujourd’hui un nouveau parcours de chiffrage dédié à la PAC air/air, en plus de ceux déjà disponibles sur Solu+ (chaudière murale gaz, PAC air/eau, radiateurs et sèches-serviettes, planchers chauffants, cabine de douche, etc.). Il permet de chiffrer des monosplits et multisplits pour logement ou petit tertiaire (murale, console, cassette, plafonnier et gainable), leurs supports, les pompes de relevage, les liaisons frigorifiques, les câbles électriques, les disjoncteurs et la régulation associée. L’outil permet de combiner monosplits et multisplits, de dimensionner le groupe extérieur selon la localisation, de configurer diamètres et longueurs des liaisons et des câbles, etc.

Cedeo proposera sous peu un nouveau chiffrage sur la ventilation et, dans les prochains mois, sur la robinetterie encastrée et les pompes eau froide.