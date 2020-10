Cédéo Boost, l’accélérateur de performance pour les artisans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Cedeo Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France lance à son tour un programme impliquant ses clients professionnels, en particulier les plus petits.

Olivier Mercadal, directeur général de DSC (la division sanitaire-chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) ne s’en cache pas. Le programme Cédéo Boost, lancé début octobre, s’inspire largement de Génération Artisans, créé par Point.P il y a trois ans. On y retrouve d’ailleurs des outils communs : Tolteck, CapRénov, Solu+, à des tarifs préférentiels. « Des outils performants, estime Olivier Mercadal, mais qui restent peu utilisés si on n’embarque pas les artisans en les sensibilisant et en les accompagnant. »

Business

S’il fallait voir une différence entre les deux programmes, elle se situerait assurément dans l’orientation du programme. Là où Génération Artisans a affirmé dès le début son ambition de former et de faire grandir un noyau de clients engagés, Cédéo oriente davantage son programme vers le business. Pour le démarrage, la promesse comporte des affaires apportées via l’activité de génération de leads de Ma Maison Saint-Gobain (qui intègre désormais l’ex-Homly You), les coups de Pouce CEE via Total et un partenariat avec Action Logement, ouvrant la voie à 50 % de réduction sur la labellisation Handibat ou Silverbat.

Le programme cible les artisans, et particulièrement les plus petits, ceux qui ont le plus besoin d’accompagnement pour s’approprier de nouveaux outils. Cedeo Boost démarre, et s’enrichira de nouveaux services au fur et à mesure de sa progression.