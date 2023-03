Cecil Professionnel modernise son image

Changement de look pour Cecil Professionnel : le spécialiste de la peinture et des produits bois, marque du fabriquant jurassien V33, adopte une nouvelle identité graphique « pour être plus en phase avec les attentes de nos clients distributeurs et de notre cible de consommateurs », explique Virginie Pinero, responsable Marketing de la Division Professionnelle. Des évolutions que l’industriel, qui cible les bricoleurs experts et les artisans multispécialistes, a annoncé dans un communiqué ce 31 mars.

Bleu et rouge

Sur le futur logo, une typographie plus épurée en bleu et rouge - des couleurs choisies respectivement en référence à l’activité de la marque en négoce matériaux pour le bleu, et en rappel au groupe V33 pour le rouge. Dans une autre version du logo comportant uniquement le C de Cecil, le point du « i » fait référence à une cocarde pour rappeler le « fabriqué français » - la marque professionnelle propose des produits fabriqués en France. Cette identité visuelle sera accompagnée d’une nouvelle signature : « Ensemble, livrons de beaux chantiers ».

Les packagings produits vont aussi être retravaillés et devenir plus épurés pour être plus lisibles en rayon, un changement qui touchera en premier la gamme des Peintures Techniques, marque clé pour le groupe en termes de négoce de matériaux. Enfin, le site internet sera retravaillé, « il sera informatif et répondra au parcours utilisateur », précise le communiqué.