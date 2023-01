Ce qui a changé au 1er janvier 2023

De nombreuses mesures législatives et réglementaires, dont certaines insérées in extremis dans les roboratifs « JO » de fin d’année, entrent en vigueur ce 1er janvier. Le début de 2023 s’annonce intense pour le secteur de la construction qui doit, plus que jamais, prendre à bras-le-corps la transition énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voici les mesures phares à mettre en œuvre sans plus attendre en matière de commande publique, d'urbanisme, d'environnement, de réglementation technique, d'immobilier, de droit social...