Ce qui a changé au 1er janvier 2022

Rituel peu digeste après les fêtes, le jour de l'An marque l'entrée en vigueur de nouveautés législatives et réglementaires. Ce début d’année s’annonce intense pour le secteur de la construction. Il quitte la RT 2012 pour la RE 2020, bascule dans l’ère de la dématérialisation des autorisations d’urbanisme et doit plus que jamais prendre à bras-le-corps la problématique des déchets et de l’économie circulaire. Tour d'horizon, par thématiques, des mesures qui entrent en application.