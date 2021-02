Ce que proposent les députés pour réhabiliter les friches

La mission d’information parlementaire sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives a présenté son rapport le 27 janvier. Définition, sécurisation et accélération des démarches des porteurs de projets, etc., ses auteurs formulent 14 propositions pour traiter « ces verrues plantées parfois depuis très longtemps dans le paysage ». Un document qui pourrait nourrir le projet de loi Climat et Résilience qui sera présenté dans quelques jours en Conseil des ministres.