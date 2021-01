Ce que les Français dépensent pour se chauffer

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Chauffage Supprimer Valider Valider

Le groupe Effy dévoile les résultats d'une étude sur le budget de chauffage des Français, à l'occasion d'un déplacement d'Emmanuelle Wargon sur un de ses chantiers dans la Marne.

Ce jeudi 14 janvier, Effy accueille la ministre du Logement Emmanuelle Wargon chez une famille de la Marne, qui a eu recours aux services de la plate-forme pour remplacer sa chaudière fioul. L'occasion pour cet acteur spécialisé dans la rénovation énergétique de dévoiler les résultats d'une étude menée sur les factures renseignées par les particuliers sur le site d'Effy, soit plus de 10 000 foyers.

La facture annuelle s'élève en moyenne à 1684 euros en 2020, mais avec de fortes disparités selon les énergies. Les familles chauffées au fioul déboursent ainsi 2108 euros par an en moyenne (pour des surfaces souvent plus grandes), quand celles chauffées à l'électricité s'acquittent de 1777 € et pour le gaz 1369 €. Le chauffage au bois se situe quant à lui à 1147 euros. Un budget élevé, en particulier pour le fioul, qui laisse entrevoir des gains importants de pouvoir d'achat pour les ménages qui remplaceront ces appareils.