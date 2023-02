CDL Elec s’installe en Sarthe

CDL Elec a inauguré une nouvelle agence entre le Mans et Angers, à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe (72). C'est la quatrième agence sur ce département et la quarantième en France. L’enseigne spécialisée dans le matériel électrique et dans l’éclairage y partage avec Cedeo un bâtiment de 1000 m². L’entrée et le comptoir sont même communs entre les deux réseaux de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Dans ce nouvel établissement, CDL Elec présente 1500 produits ordonnés sur les 230 m². L’enseigne propose également le Click and Collect, le Click and Collect Express et enfin le Click and Deliver, valable sur plus de dix milles produit en vente sur son site internet.