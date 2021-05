CDC Habitat crée un fonds pour loger les travailleurs-clés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Paris Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer CDC Habitat Supprimer Logement social Supprimer Valider Valider

Le fonds d’investissements sera dédié aux logements abordables en Ile-de-France, en faveur des infirmiers hospitaliers, aides à domicile, policiers…

CDC Habitat annonce, ce 20 mai, la création d’un fonds d’investissements dédié aux « logements abordables, sous conditions de ressources, en Ile-de-France en faveur des travailleurs-clés » : infirmiers hospitaliers, aides à domicile, policiers…

Dispositif qui sera piloté par sa société de gestion d’actifs immobiliers, Ampere Gestion.

700 logements en exploitation

Le premier bailleur de France a levé plus de 200 M€ auprès d’investisseurs institutionnels français dont BNP Paribas Cardif, l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) et Generali pour financer ce portefeuille. Celui-ci s’inscrit dans la « démarche d’utilité sociale » du groupe.

« D’ores et déjà constitué de 700 logements en exploitation et avec une taille cible de l’ordre de 1000 logements, ce dispositif permet de développer une offre de logements abordables là où les conditions du marché ne permettent pas de produire des logements intermédiaires », écrit CDC Habitat dans un communiqué.

Le fonds prévoit par ailleurs « la mise en place d’un plan d’amélioration des performances environnementales des logements existants », notamment « par la notation de chaque nouvel actif au regard de critères sociaux et environnementaux exigeants ».

Paris et Hauts-de-Seine

Les logements en question seront loués « en moyenne 15 % en dessous des loyers de marché et situés dans les communes les plus tendues de l’Ile-de-France (Paris et Hauts-de-Seine) », l’idée étant de loger des travailleurs essentiels à proximité de leur lieu de travail.

« Le succès de cette levée de fonds illustre concrètement la possibilité de financer une offre de logements abordables privés à Paris et en Île-de-France, commente Vincent Mahé, directeur général de CDC Habitat et président d’Ampere Gestion. Cela témoigne de la confiance des investisseurs vis-à-vis du marché de l’immobilier résidentiel français et du positionnement du groupe CDC Habitat comme opérateur global de l’habitat d’intérêt public. »