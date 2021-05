CDC Habitat à la relance du BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer CDC Habitat Supprimer Logement social Supprimer Investissement Supprimer Valider Valider

Le premier bailleur social de France annonce « des niveaux d’investissement qui resteront très élevés » en 2021.

« Accélérateur de projets. » C’est ainsi que se définit CDC Habitat, dans son dossier de presse du 27 mai présentant les résultats 2020.

Année marquée par des investissements historiques : 5,7 Mds€, soit une hausse de 54 % par rapport à 2019, dont 5,2 Mds€ dans la production nouvelle.

« Des niveaux d’investissement qui resteront très élevés »

Au printemps dernier, le premier bailleur de France (525 000 logements gérés, soit 13 200 de plus en un an) avait engagé un appel à projets portant sur la commande et la production de 40 000 logements en Vefa, pour un investissement total de 8,3 Mds€.

Les premières livraisons de logements sociaux, abordables ou intermédiaires, principalement en zones A et A bis, sont prévues en 2022.

Cette année, le groupe vise « des niveaux d’investissement qui resteront très élevés », annonce Anne-Sophie Grave, présidente du directoire, sans préciser le montant prévisionnel. En témoigne son deuxième appel à projets, lancé en mars dernier.

Celui-ci vise à engager la production de « 30 000 logements locatifs sociaux d’ici fin 2022 » et à « poursuivre le développement de l’offre de logements intermédiaires et abordables », rappelle CDC Habitat.

« En avance » sur la rénovation

En matière de réhabilitation du patrimoine, CDC Habitat se dit « en avance ». Plus de 8 000 logements ont été rénovés l’an passé. Les étiquettes F et G représentent seulement 1,7 % du parc. Les passoires énergétiques seront éradiquées d’ici 2025, promet le groupe.

En 2021, les subventions captées à travers MassiRéno, l’appel à projets national visant à rénover le parc social, devraient lui permettre de maintenir le cap. De Trappes (Yvelines, 140 logements) à Indre (Loire-Atlantique, 17 logements).

Enfin, CDC Habitat Action Copropriétés, société dédiée au redressement ou au recyclage de copropriétés dégradées, a du pain sur la planche. Après le Parc Corot à Marseille en 2020, en partenariat avec Marseille Habitat et Urbanis, le groupe compte mettre en place « une deuxième concession d’aménagement » dans une ville non précisée et au moins deux « contrats supplémentaires avec les collectivités locales ». Malgré la crise, son « objectif d’acquérir 5 000 logements pour permettre de rénover 15 000 logements sur quinze ans » est maintenu.