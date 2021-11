CCAG MOE : Syntec-Ingénierie clame sa colère contre Bercy

La fédération demande à la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie de réviser son guide d'utilisation des nouveaux CCAG marchés publics, et plus particulièrement la fiche n°20 sur les conséquences de l'allongement de la durée de chantier. Pour Syntec-Ingénierie, ce document est "inadapté aux réalités du terrain et vient rétablir un déséquilibre contractuel entre les parties, au désavantage du maître d’œuvre".