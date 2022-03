CCAG MOE : l'évolution de la procédure de règlement des différends

Si la création du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de maîtrise d'œuvre (MOE) résultant de l'arrêté du 30 mars 2021 (NOR : ECOM2106877A) constitue une évolution très attendue des professionnels et acheteurs, elle n'est pas sans poser un certain nombre de questions sur l'exécution des nouvelles clauses présentées. C'est notamment le cas de la procédure de règlement des différends, prévue à l'article 35 du CCAG MOE.