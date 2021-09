CCAG 2021 travaux et MOE : tout ce qu'il faut retenir

Après un tour de chauffe qui aura duré six mois, le temps de se familiariser avec les nouvelles règles du jeu et de mettre à jour les documents contractuels, les acteurs de la commande publique sont, en principe, rodés aux nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG). Le 1er octobre 2021 marque le top départ d'une nouvelle ère en matière d'exécution des marchés publics. En effet, passée cette date, dès que les acheteurs viseront les CCAG dans leurs documents de consultation, il s'agira automatiquement de la gamme 2021.



La directrice de course, la DAJ de Bercy, assure que cette réforme a été globalement bien accueillie par les acteurs. Toutefois, elle indique qu'un guide pratique d’utilisation des nouveaux CCAG sera publié fin octobre afin d'aider les acheteurs à les utiliser de manière optimale. Elle veut montrer la voie en somme. Il faut dire que cette édition 2021 fourmille de nouveautés : plus d'équilibre dans les relations contractuelles entre les parties, plafonnement des pénalités de retards, ajout de clauses de réexamen, développement du dispositif des clauses sociales, BIM, RGPD, etc. Cette réforme a aussi vu la création d'un tout nouveau modèle : le CCAG maîtrise d'œuvre, alors que jusque à présent, le CCAG prestations intellectuelles était utilisé pour ces contrats. Notons enfin qu'un arrêté modificatif doit être publié très prochainement afin de corriger quelques erreurs formelles, notamment de renvois entre articles.



