Cavalaire-sur-Mer : une nouvelle étape pour le projet « Cœur de Ville »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Renouvellement urbain Supprimer Valider Valider

Le concours de maîtrise d’œuvre est lancé. Le projet retenu sera présenté en 2022.

Le projet « Cœur de Ville » de la commune de Cavalaire-sur-Mer (Var) avance. Sa phase actuelle concerne la mise en concurrence de professionnels en vue de choisir le meilleur projet.

Le concours se déroulera en deux étapes. La première consistera pour le jury à choisir parmi les groupements constitués de paysagistes, d’architectes et d’ingénieurs. Quatre groupements feront l’objet d’un vote, fin octobre prochain. Ils auront, par la suite, trois mois pour dessiner chacun un projet cohérent avec le programme technique détaillé voté en juin dernier par le Conseil municipal. La seconde étape portera sur le choix de l’un des quatre projets. Ceux-ci seront étudiés par une commission technique. Le projet qui correspond le plus aux attentes de la Commune et des habitants sera présenté en 3D, en mai 2022, dans le cadre d’une exposition dédiée.

Le « Cœur de Ville » de Cavalaire-sur-Mer est prévu sur un terrain en friche, à quelques pas de l’avenue principale et du port. L’objectif est, d’abord, de créer une nouvelle centralité connectée avec le port, l’avenue Pierre-et-Marie-Curie et l’avenue des Alliés. Le programme prévoit également la relocation de nombreux équipements publics ainsi que l’intégration de la nature grâce à l’aménagement des espaces publics. Enfin, il doit permettre le développement d’activités professionnelles par la création de bureaux et de commerces.