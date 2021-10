Cavalaire-sur-Mer : ouverture de l’école Marius-Trussy à la rentrée 2022-2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

Une partie du gros œuvre des travaux d’agrandissement de l’école Marius-Trussy a été effectuée cet été. Une réunion hebdomadaire est prévue jusqu’à la fin du chantier.

À Cavalaire-sur-Mer (Var), la commune a lancé en 2019 un projet d’agrandissement de l’école Marius-Trussy. Ce dernier doit répondre à l’obligation de la mise en conformité des accès handicapés et de secours. Il permet également d’anticiper les besoins futurs, compte tenu du nombre d’élèves accueillis et de la croissance démographique. Lancés en 2020, les travaux prévoient l’aménagement de deux classes supplémentaires et l’ajout d’un ascenseur. Ils se poursuivent actuellement, pour une livraison estimée à la rentrée 2022-2023.

La structure des deux futures classes avance et le gros œuvre a été en partie achevé cet été. Notons que l’école a accueilli ses élèves en septembre. Toutes les mesures de sécurité ont été prises pour sécuriser les lieux et protéger les enfants. Afin de réajuster le dispositif et de discuter de la possibilité d’agrandissement de la cour, une réunion hebdomadaire relative à l’avancée des travaux aura lieu.

Le montant total du chantier est estimé à plus de 800 k€. Le Département a participé au financement à hauteur de 200 k€.