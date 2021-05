Cavaillon : une future crèche de trente places dans un bâtiment en cours de construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un immeuble intergénérationnel va accueillir une crèche d’une trentaine de places à Cavaillon.

Une crèche de trente places verra bientôt le jour en plein centre-ville de Cavaillon (Vaucluse). Il s’agit de la septième réalisation du genre portée par la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse. Ce projet trouvera sa place dans un immeuble en Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA) en phase de construction par les Senioriales, entre le parking Verdun et le cours Bournissac. Ce nouvel équipement bénéficiera d’une surface de 418 m², dont 250 m² réservés à l’accueil des enfants, 64 m² pour le jardin privatif et 70 m² pour la terrasse. L’installation de neuf places de stationnement fait également partie de ce programme de construction.

Le coût total du projet est estimé à 1,23 M€. La collectivité se verra livrer un local brut de béton pour 777,8 k€ cet été. 40,2 k€ sont consacrés aux études, 372,6 k€ aux travaux et 40 k€ au mobilier. La crèche de 30 places devrait ouvrir ses portes dès janvier 2022. À noter que l’immeuble comprendra également 69 appartements clés en main, du T1 au T3, proposés par les Senioriales, 29 places de stationnement et 290 m² d’espaces communs. Ces derniers comprendront une terrasse et des espaces verts.