Cavaillon se dotera d’ici 2024 d’une nouvelle maison de retraite

La future maison de retraite de Cavaillon proposera bientôt une centaine de chambres.

Le centre hospitalier Cavaillon-Lauris souhaite faire construire une maison de retraite publique en plein centre-ville de Cavaillon (Vaucluse), sur l’actuel parking Bérard, non loin de l’hôpital. Le nouvel établissement, en R+3, comptera 107 chambres de 21 m². Chaque étage disposera d’un lieu de restauration de 70 m² et d’un salon pour recevoir les familles. Le hall d’accueil sera quant à lui pourvu d’un salon de beauté, d’un magasin de vêtements, d’un cybercafé et d’un salon de coiffure. Le complexe de 6 300 m² sera construit sur pilotis, permettant ainsi de conserver des places de parking. L’immeuble adoptera des pans de toits en tuiles pour se fondre dans la trame urbaine, et des teintes beiges et ocre, typiques des constructions de la ville.

Pour ce projet, le centre hospitalier Cavaillon-Lauris souhaite déposer son permis de construire avant la fin de l’année et engager 10 M€ de travaux sur deux ans. La livraison de la future infrastructure est attendue en 2024. L’équipe cavaillonnaise de Thomas Wallon, issue du cabinet lillois AvantPropos, collabore avec les Architectes des Bâtiments de France (ABF) pour la réalisation de cet immeuble.