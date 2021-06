Cavaillon : la Ville crée des jardins familiaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Jardins Supprimer Valider Valider

Des jardins à louer destinés aux familles, c’est l’initiative mise en place par la Ville de Cavaillon.

La Ville de Cavaillon (Vaucluse) s’est engagée dans la création de jardins familiaux. Elle y a consacré un budget d’environ 300 k€. Le projet, baptisé « Jardins des frères Avon », a consisté en l’aménagement de 42 parcelles avec des surfaces comprises entre 50 et 100 m2. L’objectif est de proposer des potagers locatifs à des familles qui ne peuvent pas faire des activités de jardinage, faute d’espace.

Les parcelles sont séparées par du treillis. Chacune dispose d’une cabane à outils et d’un silo à compost. Une bouche d’arrosage sous pression, un bassin et un local technique y sont aussi accessibles. Un espace de convivialité couvert et une table de pique-nique en plastique recyclé complètent les installations. La Ville a sollicité l’expertise de Midi Travaux, un spécialiste des travaux publics basé à Cavaillon, pour tout mettre en œuvre.