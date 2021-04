Cavaillon : la livraison du nouveau chemin du Puits des Gavottes est prévue pour avril 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Voirie Supprimer Valider Valider

Le chemin du Puits des Gavottes, à Cavaillon, devrait être opérationnel en avril. Les travaux de requalification sont en cours de finalisation.

Le chemin du Puits des Gavottes, à Cavaillon (Vaucluse), fait l’objet de travaux de requalification depuis fin 2020. Ils consistent en la création d’un cheminement piéton, d’un réseau pluvial et d’un giratoire, en plus de la reprise des enrobés. Les éclairages existants ont été remplacés par de nouveaux luminaires à LED, et un poste de défense incendie a été construit. La requalification comprend aussi l’aménagement d’espaces verts et la plantation de 144 tilleuls (arbres sauvages et ornementaux avec des fleurs odorantes) et micocouliers (arbres aux feuilles d'ortie).

La Communauté d’agglomération Luberon Monts du Vaucluse a financé cette requalification du chemin du Puits des Gavottes, qui a coûté 1,4 M€. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en sécurité et de l’embellissement de cet axe routier long de deux kilomètres. D’autres projets de voirie y seront associés. La Ville de Cavaillon prévoit de remettre en état le chemin Dorio, et de réaliser un giratoire au carrefour du chemin du Puits des Gavottes et de la RD 973.