Cavaillon : début des travaux de rénovation dans l’église des Vignères

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Des travaux de restauration viennent d’être lancés dans l’église des Vignères de Cavaillon.

L’église des Vignères de Cavaillon (Vaucluse) a dû fermer ses portes il y a environ deux ans à cause des fissures verticales visibles dans l’ensemble de l’édifice. Une déformation de plusieurs centimètres des sols pouvant rendre dangereux les déplacements à l’intérieur de la bâtisse a été également constatée. À la suite d’études géotechniques réalisées au sein de l’édifice, des travaux de rénovation seront lancés. Les opérations seront réparties en deux lots.

Le premier lot, évalué à 208 k€, consiste à retravailler l’ensemble des revêtements de sols en carreaux de ciment. Pour cela, la démolition du dallage et la construction d’un fond de norme de niveau ont été prévues, tout comme le renforcement de la structure de l’escalier et la révision de la toiture. S’y ajouteront le traitement des fissures sur la façade principale et la réalisation de tirants d’ancrage en partie haute de l’édifice.

Le second lot, estimé à 179 k€, concerne les travaux en sous-œuvre des fondations de l’église. Des injections de colonnes solides seront programmées lors de cette étape. La durée des travaux de réfection de l’église des Vignères est estimée à quatre mois.