Catherine Vautrin est la nouvelle présidente de l'Anru

Nommée par décret du président de la République daté du 31 août, l'ancienne ministre à la Cohésion sociale et à la Parité de Jacques Chirac succède à Olivier Klein, devenu ministre chargé de la Ville et du Logement.

La présidente de la communauté urbaine du Grand Reims et ancienne ministre de Jacques Chirac, Catherine Vautrin a été nommée par arrêté d’Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, en date du 25 août 2022, en qualité de personnalité qualifiée en matière de politique de la ville au sein du conseil d’administration de l’Anru et par décret du président de la République du 31 août, présidente de ce conseil.

Elle succède à... Olivier Klein, qui a tenu à « féliciter la nouvelle et première présidente du conseil d’administration de l’Anru (...) dont l’expertise en matière de renouvellement urbain sera précieuse, dans cette phase de mise en oeuvre opérationnelle du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Je suis convaincu qu’elle saura poursuivre et amplifier la transformation profonde des quartiers attendue légitimement par les habitants et l’ensemble de la société. Elle en connaît toutes les vertus sur son territoire. »