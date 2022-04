Catherine Guerniou, deux BTS (biochimie et commerce international) enpoche, intègre la menuiserie familiale, suivi d'un 3e BTS (bâtiment) au Cnam.

Elle reprend l'entreprise en 2005 et se lance dans une démarche de GPEC(1).

À la FFB, elle est chef de file RSE depuis 2020. En 2021, elle reçoit le trophée Madame Artisanat de CMA, et est nommée à la commission environnement et à la délégation aux droits des femmes et à l'égalité du Cese(2).