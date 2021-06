Catherine Guerniou, “ fenêtrière” engagée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Chef d'entreprise passionnée par l'univers de la menuiserie, Catherine Guerniou, présidente de La Fenêtrière, fabricant local de fenêtres à Champigny-sur-Marne (94), bouillonne d'idées pour développer son activité dans une certaine éthique. Rencontre avec une femme engagée.

Dès que l’on parle fenêtres, Catherine Guerniou s’enthousiasme. Arrivée en 2005 à la tête de La Fenêtrière, la TPE de fabrication de fenêtres créée par ses parents, après un double cursus en biochimie et commerce international, elle s’est laissée happer par le métier. « J’ai appris sur le tas, sur les chantiers, car à l’époque on faisait aussi de la pose, et en cours du soir au CNAM », se souvient celle qui n’était alors pas complètement sûre de prendre la relève. « Je suis repartie un an, puis je suis revenue car j’ai réalisé que l’univers des TPE correspondait vraiment à ce que je voulais faire. J’aime son côté pluridisciplinaire. »

Avec dynamisme, elle a fait prospérer l’entreprise en restant fidèle à ses engagements et ses valeurs : la proximité avec les fournisseurs comme avec les clients (en majorité des entreprises tous corps d’état), l’amour du travail bien fait, la promotion du Made in France et des circuits courts et le développement d’une vraie politique RSE au sein de son entreprise avant que ce soit d’actualité. Au point de devenir la chef de file nationale du dossier RSE à la Fédération française du bâtiment (FFB).



Une entreprise de proximité

Très vite, sa formation et sa personnalité volontaire lui ont permis d’apporter un autre regard sur l’entreprise. « Dans les années 2008-2010 est arrivée une forte concurrence des pays de l’Est, l’importation massive. Mes études de commerce m’ont servi : nous avons travaillé avec l’équipe sur qui on était, quelles étaient nos valeurs. Nous avons valorisé le fait que l’on travaille en circuit court. » Ce choix stratégique était loin d’être une évidence à l’époque. « Ce n’était pas encore dans le langage. Nous sommes fabricants de proximité en Ile-de-France. Notre petite structure spécialisée dans le sur-mesure permet aux professionnels d’avoir un certain confort – certes un peu plus cher – d’approvisionnement ultra-rapide. S’il y a de la casse sur un chantier en cours, en 48 heures ils ont une nouvelle vitre. S’il manque un élément, ils ont tout à proximité. Et surtout, nous avons un temps de production d’une semaine sur des fenêtres en PVC sur-mesure. »

La Fenetière atelier - © La Fenêtrière



Certes, la production de La Fenêtrière est modeste comparée aux grandes usines industrielles : 10 à 15 fenêtres par jour en PVC et aluminium. Le bois est travaillé en négoce complémentaire, grâce à un partenaire labellisé Menuiserie 21 ; les volets avec Tellier et les portes sectionnelles avec La Toulousaine. « J’ai tout misé sur la rapidité, encore plus importante à Paris, où chaque jour de chantier compte. » Et sur la proximité avec ses clients qui viennent parfois jusqu’à l’atelier (1 000 m2) voir comment sont fabriquées les menuiseries, échanger et monter leur projet avec les salariés de l’entreprise, ou montrer la fabrication des fenêtres à leurs clients. « C’est valorisant pour nos produits, mais aussi pour ceux qui les fabriquent. Car il est très rare que des personnels de fabrication soient au contact du client, professionnel ou même de l’utilisateur final. Nos salariés peuvent aussi parfois aller sur le chantier terminé. C’est bien de donner du sens à leur travail. »



Une année 2020 exceptionnelle

Les circuits courts, Catherine Guerniou les pratique également dans le choix de ses fournisseurs. La crise sanitaire – passé le choc du premier confinement – est venue apporter de l’eau à son moulin. Après seulement un mois d’arrêt, et une fois sécurisé l’atelier sur le plan sanitaire, la production est repartie très vite grâce à cette stratégie. « Quand j’ai su que le miroitier repartait, que Profialis relançait sa production PVC dans le Doubs, que Sepalumic, notre gammiste aluminium du côté de Dijon, et Vitraglass à Alençon nous ont dit qu’ils reprenaient leur activité, nous avons relancé immédiatement la fabrication. »

L’entreprise a également été boostée par les médias : un journaliste de TF1, qui avait réalisé un reportage dans l’entreprise au début du confinement, est revenu suivre un salarié au redémarrage. « Cela nous a donné un sacré coup de pouce et nous avons repris une activité normale au bout d’un mois. Nous avons même embauché deux personnes du fait d’un accroissement d’activité notable. Nous avons terminé l’année à +27 %. Notre C. A. est passé de 1,4 M€ à 1,9 M€. » Avec l’arrivée de la RE2020 et la réduction de l’empreinte carbone, cet intérêt pour les circuits courts a de fortes chances de se développer, même si elle ne couvre pas tous les marchés. Dernière étape en date : le développement d’une marque capsule, Made in Fenêtre, dédiée aux professionnels, mais destinée aux particuliers soucieux de la provenance de leurs produits.



La Fenêtrière Made In Fenêtre - © La Fenêtrière

Un fort engagement social et sociétal

La RSE, c’est aussi la gestion de l’humain. Catherine Guerniou est très attachée au développement des compétences de ses salariés – quatre menuisiers, deux aides menuisiers et quatre personnes chargées de la partie administrative, commerciale et technique – mais aussi à la prévention des risques, « je n’aime pas parler de risque psycho-sociaux, mais plutôt de prévention, c’est important pour nous. » Le bien-être au travail, l’ergonomie des postes, la prise en compte des particularités de chacun. L’exemple le plus significatif est la démarche exemplaire engagée pour l’inclusion d’un de ses salariés sourd, lui faciliter la communication avec les collègues, mais aussi une bonne compréhension des consignes de travail. « Il y a trois ans, nous sommes entrés dans une démarche qualité PVC et j’ai senti que ça le perturbait énormément. Avec l’aide de l’association ARIS (NDLR. : Association régionale pour l’intégration des sourds), après une batterie de tests, il s’est avéré qu’avec le temps, il avait perdu la langue des signes, mais surtout qu’il était illettré ». Pour l’aider, l’équipe de La Fenêtrière – direction incluse – a appris la langue des signes. « Cela a permis à ce salarié d’améliorer sa pratique, mais aussi de travailler avec des médiateurs qui viennent à l’atelier dès que l’on identifie un sujet qui peut lui poser un problème. Et surtout, il ne se sent pas mis à part. Cela fait partie de l’ADN de l’entreprise : que chacun trouve sa place. »



Entrepreneuse communicante

Ces engagements forts font de Catherine Guerniou une voix qui compte dans la profession. Elle a d’ailleurs été récompensée en début d’année par la chambre des métiers et de l’artisanat par le prix “Madame Engagée”. Passionnée par son métier, elle partage ses connaissances et son savoir-faire et accompagne ses clients par tous les moyens. Ainsi, après sa newsletter « La Fenêtre ouverte », elle a lancé une série de podcasts, accessibles via le site www.la-fenêtriere.fr pour expliquer les grands enjeux de la profession, ses évolutions, les atouts des différents matériaux, etc. Le premier podcast a été consacré au dispositif MaPrimeRenov’ et a enchaîné sur trois épisodes “matériau” sur le PVC, l’aluminium – en partenariat avec Sepalumic – et le bois, avec un expert expliquant les avantages. « Je ne veux pas entrer dans la guerre des matériaux, le but est que tout le monde puisse vivre en fonction de ses besoins », explique-t-elle.

Quant au choix du podcast, il répond lui aussi à une bonne connaissance des professionnels et de leurs habitudes. « La newsletter n’était pas lue par manque de temps ». L’enregistrement d’un podcast dans le cadre de ses actions à la FFB a été l’élément déclencheur. « Je me suis dit que c’était l’idéal lorsque mes clients vont sur les chantiers, dans les embouteillages, ils écoutent leur podcast. Cela prend dix minutes, on est sur un format condensé. » La prochaine émission aura pour thème, le lancement de la marque Made in Fenêtre. « Elle a été lancée pour sensibiliser les architectes, les particuliers pour qu’ils nous prescrivent, mais également pour nos professionnels du bâtiment, qui veulent aussi mettre en avant leur savoirfaire, car savoir choisir de bons fournisseurs fait aussi partie du savoir-faire de l’entreprise ». Promouvoir son métier, ses partenaires, ses clients… Un engagement de chaque jour.



