Cat lance ses nouvelles gammes de frontaux thermiques

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Services aux négoces Supprimer France Supprimer Valider Valider

En l’espace de deux mois, Cat Lift Trucks a dévoilé ses nouveaux chariots thermiques gaz et diesel 4 à 5,5 tonnes puis 2 à 3,5 tonnes. Les modèles diesels sont équipés de nouveaux moteurs Stage V à faibles consommations et émissions.

Distribuée en France par Aprolis, la nouvelle génération des chariots thermiques à contrepoids (ou frontaux) 2 à 3,5 tonnes de Cat est commercialisée sous la marque DP/GP20-35N3. Avec quatre modèles diesel et sept au gaz, cette gamme offre un large choix en capacités de levage, largeurs de châssis, types de mât et d’options. De série, tous les modèles sont équipés d’un siège Grammer MSG65 ergonomique offrant un meilleur support lombaire. La gamme diesel (DP20-35N3) est propulsée par un nouveau moteur common rail Stage V qui optimise la consommation et réduit les émissions polluantes. Elle bénéficie aussi comme pour les chariots gaz (GP15-35N) qui conservent leur motorisation, d’un nouveau système de gestion électronique et d’un échappement catalytique à trois voies. Avec deux vitesses en marche avant et une en marche arrière, cette nouvelle génération est dotée d’une protection renforcée sur ses compartiments moteurs contre la poussière, les chocs et l’eau. A bord du poste de conduite, un écran à cristaux liquides fournit au cariste des informations détaillées sur le fonctionnement et l’état d’entretien de la machine. Sur les versions diesel, le niveau de saturation du filtre à particules est également indiqué.



Jusqu’à 5,5 tonnes



Avec les mêmes équipements et une motorisation Stage V pour les modèles diesel, Cat a lancé également sa nouvelle gamme de chariots frontaux 4 et 5,5 tonnes. Appelée DP/GP40-55N3, elle se décline en cinq versions diesel et cinq au gaz. Pour renforcer leur sécurité, elles sont équipées d’un limiteur de vitesse et de freins à tambours à commande hydraulique.