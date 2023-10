Castorama se renforce sur la rénovation énergétique

Castorama, à l'instar de plusieurs enseignes de grande surface de bricolage, cherche à faciliter les démarches et les travaux de ses clients particuliers dans le cadre d'une rénovations énergétique. L'enseigne du groupe Kingfisher propose déjà d'accompagner les particuliers dans leur projet (pose d’un poêle à bois/granulés, installation d’une pompe à chaleur, de panneaux solaires…) via des simulateurs et calculateurs (simulateur d'aides, calculateur de puissance de chauffage électrique, calculateur de puissance de pompe à chaleur), la mise en relation avec son réseau d'artisans labellisés RGE ou des partenaires pour la pose panneaux solaires (Otovo) et l'isolation des combles perdus (Isoweck), une offre de financement pour payer après les travaux...

Et depuis le 15 septembre dernier, elle vient de mettre en place un référent dédié aux enjeux de la rénovation énergétique dans plusieurs de ses points de vente. Actuellement présent dans 14 magasins de l’enseigne, ils ont pour mission d'accompagner de manière "transversale " les clients dans leurs projets. En parallèle, Castorama a lancé depuis le 27 septembre dernier une campagne baptisée "Opération Économies d’Énergie". Elle propose une centaine de références de produits en promotion (laine de verre, radiateur électrique, panneau d’isolation thermique…).