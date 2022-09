Castorama et Brico Dépôt en baisse sur le premier semestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer bricolage Supprimer Stores et fermetures Supprimer Brico Dépôt Supprimer Castorama Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le chiffre d’affaires cumulé des deux enseignes de Kingfisher France a diminué de 3 % à surface comparable

A l’instar de l'ensemble du marché du bricolage, Kingfisher France a vu ses ventes diminuées sur le premier semestre 2022. Mais d’après le communiqué financier, la filiale française du distributeur britannique de bricolage « a fait mieux que le marché (d'après les statistiques de la Banque de France), grâce à la surperformance de Castorama qui a enregistré une progression supérieure de 3 % à celle du marché. » Dans les faits, elle a enregistré une baisse de 2,6 % à taux de change comparable et de 3 % à surface comparable pour un chiffre d’affaires de 2,3 Md£. Néanmoins, sur trois ans, « son chiffre d'affaires s'est inscrit en progression de 13,6 % à surface comparable au premier semestre. »

Forte hausse de la catégorie bâti & menuiserie

Dans le détail, le chiffre d'affaires total de Castorama a diminué de 0,4 % (-0,5 % à surface comparable) à 1,207 Md£, malgré « une croissance positive du chiffre d'affaires en glissement annuel de ses catégories bâti & menuiserie, cuisine, salle de bains & rangements et EPHC (chauffage et climatisation). » Sur trois ans, il s’est élevé de 13,4 %, porté par « une bonne progression » sur les catégories aménagement extérieur, bâti & menuiserie, et cuisine, « chacune d’entre-elles affichant une croissance supérieure à 20 %. » A noter que sur cette période, Castorama a ouvert deux nouveaux magasins (format compact) portant son parc à 95 points de vente.

Quant à l’enseigne discount Brico Dépôt, elle a vu son volume d'affaires tombé de 4,9 % (-5,5 % à surface comparable) à 1,18 Md£. Sur trois ans, il a grimpé de 13,8 %, porté par « une forte progression de ses catégories aménagement extérieur et bâti & menuiserie » avec des hausses de plus de 25 %.

Les chantiers en cours : scan and go et logistique

Pour améliorer la situation, Kingfisher France s’est lancé dans plusieurs chantiers qui devraient aboutir dans les prochains mois. Ainsi, la nouvelle plateforme SAP est en cours de déploiement chez Brico Dépôt et devrait s’achever avant la fin de l’exercice 2022/23. Tout comme la mise en place des solutions « seamless payments » (caisse en libre-service et scan and go) et « dotcom+ » (commande en magasin dans un parcours omnicanal) chez Castorama. Elles devraient implanter avant la fin de l’exercice.

Par ailleurs, Kingfisher poursuit la réorganisation de ses activités logistiques. Un programme qui « permettra de réduire les kilomètres parcourus pour approvisionner nos magasins, et donc les délais de mise à disposition, afin d'offrir un meilleur service aux clients, diminuer les stocks, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. »