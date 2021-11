Castelnau-le-Lez : inauguration du parc des berges du Lez

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Equipement public Supprimer Valider Valider

Le parc des berges du Lez est ouvert au public. Le site a été officiellement inauguré début novembre 2021.

Situé à Castelnau-le-Lez (Hérault), le nouveau parc des berges du Lez a été inauguré le samedi 6 novembre 2021, en présence de Frédéric Lafforgue, le maire de la ville, de Michaël Delafosse, le président de la métropole de Montpellier, du sénateur Jean-Pierre Grand et des élus du conseil municipal des jeunes. Ce poumon vert a pris place au pied du rond-point Charles-de-Gaulle. Son aménagement a pour but de marquer et d’embellir l’entrée de la ville, et d’offrir aux habitants un nouveau lieu de détente et de rencontre.

Ce projet, porté par la Ville et le bureau d’études Garcia Diaz, a consisté à aménager différents espaces, dont des aires de jeux pour enfants, à installer du mobilier urbain et à végétaliser le site dans le but de favoriser le développement de la faune et de la flore. Rappelons que cette opération a été financée à hauteur de 350 k€ par la municipalité de Castelnau-le-Lez. Pour la mairie, ce parc n’est qu’une première étape : elle projette d’ores et déjà de réaménager l’autre partie des berges.